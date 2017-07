Calor, fuego e historiaTurismo casero

Esta semana, el calor ha acaparado todo el protagonismo en Granada. Ni si quiera quedó desbancado durante el incendio en el paraje de la Alhambra, ya que ha sido uno de los factores que ha propiciado que el fuego aún no se haya podido extinguir. Aún no se saben las causas, pero tampoco se ha descartado que el factor humano pueda estar detrás. Es el segundo incendio que hay en esa zona, que está muy cerca de la Alhambra, y llegados a este punto da que pensar, porque no respetamos ni si quiera lo que es historia y patrimonio de la humanidad.

LOS granadinos, ya sea por gusto o porque el presupuesto es ajustado, prefieren ir de vacaciones a destinos nacionales, y tan cercanos como Almería y el resto de costas andaluzas. Promocionar el turismo dentro del país es una buena forma de "hacer país" para cuando se pueda salir más lejos.