Candel, Podemos y la Tarasca

Anda a la gresca la gente de Podemos de Granada, a cuenta de un vídeo producido y divulgado por redes sociales por el popular activista y médico Jesús Candel, quien propone abiertamente a los ciudadanos de Granada que no voten en las próximas elecciones las listas presentadas por partidos políticos, sino una nómina que parece que se está pensando que presentará y que podría ser seleccionada por el mismo doctor Candel con algún amigo seleccionador más, aunque jura y perjura y asegura que no se presentará a dichas elecciones, lista, según él, compuesta por especialistas técnicos en cada uno de los campos en que incide el municipio. Cita, concretamente, urbanismo, bienestar y "alcalde". La propuesta recuerda, desde luego, a aquel equipo de ministros tecnócratas que rodeó a Franco en los años sesenta, como hábilmente y sin citarlo en concreción pero sí se deja entrever en otro vídeo, que por ahí anda también, hecho por el secretario de organización de Podemos Granada, Hilario Sánchez.

Hilario ha incluido en su producción video ráfica algunas reflexiones del mismísimo general Franco -para zaherir, más que nada- cuando recomendaba prescindir de partidos políticos, habida cuenta de que, según él, en el siglo XIX habían sido causantes de tres guerras civiles y del advenimiento de la I República. Posiblemente la invocación de todo esto no sea más que una excusa del podemita granadino para arremeter contra Candel que, innegablemente, contrarresta con su sola presencia en la calle la fuerza populista en la que quiere apoyarse Podemos. Para ellos Candel -y lo saben- es un serio hándicap.

Pero como quiera que los pablistas y los errejonistas andan a la gresca pelada en Andalucía, en Granada no van a serlo menos. Por eso el vídeo de Hilario Sánchez arremetiendo contra un líder social como Candel, ha sido la inmejorable excusa que ha encontrado Alberto Matarán, secretario general de los podemitas de Granada capital, para hostigar al pobre Hilario y apretarle para que dimita como secretario provincial de organización. Hilario ya tiene una dentellada brutal en el costado. Unos son tirios y otros troyanos, ya se sabe.

Todo esto no me parece más que reflejo de dos cosas. Una, la silenciosa pero encarnizada lucha cainita que los de Podemos vienen manteniendo, comiéndose "vivos" unos a otros y si es menester hasta crudos. Y dos, la casi irrefrenable tentación de Jesús Candel de irrumpir en política pura y dura; al menos local; pero "sin partidos", confiado quizás en su solo carisma, en su sola arrebatadora presencia.

Yo, a la vista de cómo está el patio, me voy esta mañana a disfrutar de La Pública, con la Tarasca, los gigantes y cabezudos, anuncio de la celebración del Corpus granadino pues al menos esos, que se sepa y hasta ahora, no muerden. Y una cervecita muy fresquita. ¿O no?