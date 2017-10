Carta a Candel

Apreciado doctor Candel: Quiero expresarle mi agradecimiento por su valentía a la hora de liderar la batalla contra la fusión hospitalaria que tanto trastorno y dolor ha causado a multitud de ciudadanos y tras la que, a mi parecer, se encuentra un recorte presupuestario enmascarado por parte del Gobierno andaluz. Soy consciente de que su extroversión, su lenguaje llano y su deseo de justicia le han llevado a conectar con miles de personas y que sin su liderazgo hubiese sido imposible organizar la protesta. Y no me engaño al pensar que pagará la factura, que habrá poderosos que lo esperarán y se cebarán con usted cuando pase lo que Warhol llamaba el cuarto de hora de fama y se desactive o mengüe el movimiento popular que encabeza. El amor puede tener fecha de caducidad, el odio no muere nunca. Por esa razón he escrito varios artículos en su defensa, uno de ellos titulado 'Yo soy Candel', inspirado en la rebelión espartaquista.

He dicho que la causa que defiende vale más que la suma de sus defectos; pero faltaría a mi deber si no precisase que, en su exceso de celo, ha traspasado la delgada línea que separa la civilización de la barbarie. No se puede sentenciar por deshonesto a un periodista crítico por el hecho de que su pareja ocupe un cargo público. Hay motivos sobrados para discutir la labor de la presidenta andaluza y del alcalde, pero eso no justifica pedir a sus miles de seguidores en Facebook que imaginen al alcalde "metiendo la cara en el culo de Susana Díaz" y concluir con un "¡Paco Cuenca, vete a tomar por culo, que es lo que te gusta!". Y roza la línea de la incitación al odio insultar, proporcionar el nombre, airear el rostro y facilitar el número de taxi de un trabajador porque figura en unas listas electorales o se ha equivocado en relación con un asunto de pertinencia publicitaria. Cuando lo vi, sentí compasión por él y pensé en el riesgo que puede correr si topa con cuatro descerebrados.

Le ruego, por tanto, que reflexione y rectifique, que no confunda su persona con su personaje, que no se deje llevar por el primer impulso y que no convierta de manera innecesaria en enemigo a quien discute alguno de sus planteamientos. Por ellos, por usted y por la causa que defiende y a la que estos excesos no ayudan precisamente. Mientras tanto le repito: "Yo soy Candel"… pero no Spiriman. Un cordial saludo.