Creo que me topé con la noticia porque fue una de esas que ahora te llegan al móvil (no me pregunten por qué, pero a mí me pasa: alguien selecciona las noticias que se supone que deberían interesarme). El caso es que así me enteré de la historia de David Oubel Renedo, a quien los periódicos llaman "el parricida de Moraña". Hace dos años, este hombre asesinó a sus dos hijas -de cuatro y nueve años- usando una sierra radial. Antes llamó a su ex mujer para comunicarle lo que iba a hacer (la pobre mujer se cayó desmayada en la calle, y cuando logró avisar a la Policía, ya era demasiado tarde). Este hombre -o lo que sea- acaba de ser condenado a prisión permanente revisable. Es el primer condenado a prisión permanente desde que entró en vigor la reforma del código penal.

Lo raro es que hay gente que ha protestado porque dice que esta nueva pena es retrógrada y fascista. "Imagínate que te tocara a ti", escribía en Twitter, con gran acopio de faltas de ortografía, uno de esos profesionales de la histeria y de la indignación permanente (parece que hay gente que toma viagra ideológica que potencia la indignación). Pero vamos a ver, la condena a prisión permanente revisable no es para alguien que haya robado un pollo congelado en el súper, sino para un sujeto que mató a sus dos hijas pequeñas ¡con una sierra radial! Y que peor aún, lo hizo como venganza contra su ex mujer. Y además, de forma fría y premeditada hasta en el menor detalle. Pero aun así, hay gente que cree que un castigo como la cadena perpetua -si este hombre, dentro de treinta años, no da muestras de haberse rehabilitado- es una pena excesiva. ¡Fascista!

¿Alguien se puede imaginar a un hombre matando a sus dos hijas con una sierra? Ni en la peor película de la serie Saw podríamos ver algo así. Un hecho como éste no admite rehabilitaciones de ninguna clase. Lo único humanitario que se puede hacer por este asesino es obligarle a pasarse toda la vida encerrado en una celda cómoda y digna, bien alimentado y bien atendido. Y a partir de ahí, nada más. En el fondo, el "buenismo" ideológico que busca justificaciones sociales o psicológicas para los actos más aberrantes acaba aliándose con los verdugos en vez de proteger a las víctimas. Imaginen por un momento -siento amargarles el día- a un tipo matando a sus hijas con una radial. Y luego piensen en el castigo adecuado. Pues eso.