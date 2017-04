Cerco ferroviarioPlan Parihuela

Granada cumplió ayer dos años de aislamiento ferroviario. Ni la movilización en la calle ni las llamadas del alcalde a Fomento han logrado que la provincia recupere lo que se merece: un transporte ferroviario al mismo nivel que el resto de provincias. Pero la provincia no tira la toalla. Las plataformas anunciaron ayer nuevas movilizaciones para acabar con el desbloqueo. Mientras, Ayuntamiento, Diputación y Junta, se unieron para dar un nuevo toque de atención al Gobierno. Ya que no tenemos trenes... al menos lucharemos para que no se olviden de nosotros...

EL Ayuntamiento presentó ayer el Plan Parihuela, un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante la Semana Santa. Lo hizo en una jornada en que ya olía a incienso en las calles de Granada. A tan solo 24 horas del inicio, la pasión ya se siente.