Cláusulas suelo y justicia

La reciente decisión de la justicia europea por la que se ha determinado que la banca española debe devolver todo lo cobrado por las 'cláusulas suelo hipotecarias' es una decisión histórica sin duda alguna, aunque parece claro que la banca no va a ponerlo fácil e intentará que los afectados peleen en solitario en los tribunales la devolución del dinero cobrado indebidamente. Si esto termina siendo así, los responsables de la banca perderán una enorme oportunidad de cambiar su imagen negativa ante el conjunto de la sociedad aunque seguramente les importe poco o nada su imagen social.

Parece ser que el Gobierno quiso aprobar ayer un procedimiento que sería una especie de 'código de buenas prácticas' al que los bancos se podrían sumar de manera voluntaria; ello supondría que en aquellos bancos que no se sumen al código, los clientes afectados tendrían que acudir a los tribunales. La posición contraria del PSOE a esa solución ha hecho que el Gobierno desistiera ayer de esa medida que también los expertos y las asociaciones de consumidores consideran insuficiente e injusta, porque no garantiza las devoluciones a todos los afectados.

No hay que olvidar que en realidad la devolución de las cantidades cobradas de manera indebida se podría hacer de forma automática. Todos sabemos que aquellas situaciones en las que la banca tiene derecho al cobro de alguna cantidad, tardan un segundo en darle a un botón y cobrar de manera automática esa deuda. En estos tiempos no hay nada qué no resuelva la informática de manera automática.

Este es un asunto de auténtica justicia social; un asunto en el que la banca debería demostrar estar a la altura y en especial, aquella banca que se ha beneficiado del rescate de 2012. Por eso, tenemos que seguir luchando y apostando por establecer un procedimiento extrajudicial al que se tengan que acoger todas las entidades, ya que lo que pretendía aprobar el Gobierno se inclina hacia los bancos y no hacia los afectados.No hacerlo así nos hace augurar un largo proceso en el que podemos ver una nueva acción colectiva y organizada por parte de los consumidores como la única manera de forzar a los bancos a que cumplan lo reconocido por la Justicia.

En ese proceso, me sumo a los intereses de la gente y apoyo a mi partido en su iniciativa para forzar al Gobierno a que se legisle un procedimiento extrajudicial para agilizar la devolución del dinero sin tener que ir a juicio. Un procedimiento rápido, eficaz, con coste cero para el cliente y sin quitas. Un procedimiento justo que podemos conseguir desde una oposición fuerte y constructiva.