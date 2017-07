Climatizar es un verbo que la Junta conjuga poco en los colegios públicos andaluces. Climatizando, nuestros gobernantes no son igual de eficaces en las aulas como lo son para los despachos de sus señorías.

Hemos visto no hace mucho que los centros públicos granadinos no tienen privilegios que enfríen su ambiente en los calurosos meses del inicio del verano, los que coinciden con el fin del curso. Granada sufre como la que más esa, llamémosle así, indolencia climática de nuestros responsables gubernamentales. Ya nos pasó en el invierno con el frío.

La "solución" del problema en junio pasado fue ágil por parte de nuestras autoridades: permitieron a los educandos no ir al colegio. Les dijeron que no se lo iban a tener en cuenta a la hora de las calificaciones. Era preferible eso, a que los telediarios abrieran con algún golpe de calor a profesores o alumnos que afeara la gestión de Susana Díaz. En 24 horas zanjaron la amenaza. Desde que Gaspar Zarrías inauguró un aeropuerto para Jaén de un día para otro, no se conocía eficacia parecida.

A pesar de vivir en el tórrido sur de Europa, tan soleado y caluroso como acostumbra a estar casi todo el año, a nadie de nuestros gobernantes autonómicos se le había ocurrido nunca pensar en la temperatura de las aulas para hacer más habitable ese espacio público. Tuvo que ser el calor sofocante de junio quien hiciera ver a Susana Díaz un motivo preciso para hacerlas menos hostiles y estimulantes del aprendizaje para quienes habrán de tomar el relevo de la sociedad en el futuro.

No nos ha defraudado el estilo progresista del régimen andaluz, con el bombo y el platillo de costumbre, anunciando para este mismo verano un nuevo plan de ¿climatización?, consistente en dotar de sombrajes y porchados a los centros educativos, que alivien así la temperatura del solsticio de verano. Como lo leen. La climatización progresí no es un plan con el que dotar de frío real a las aulas, sino un parche propagandístico del gobierno autonómico para menguar con unos toldos el impacto ambiental del solecito andaluz. Al estilo del Corpus de Granada.

Nos dan la enhorabuena desde el gobierno autonómico porque Granada ha entrado en este primera fase con tres colegios en esta moderna climatización progresí. Tres colegios entre más de ochocientos. Otras provincias tienen doce. Podría haber sido aún peor y no incluir ninguno. Esperemos que para los excluidos de climatización tan aparente, la solución no sea dotar a cada alumno matriculado de un parasol de playa con el lema "Andalucía al máximo". Y un abanico chino, al que además llamaran climatizador individual. Tan generosos e imaginativos como son nuestros gobernantes.