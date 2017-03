Creíamos que el conflicto sanitario en Granada había terminado, pero no. Hay convocada una concentración en la Fuente de las Batallas para celebrar la victoria, según unos, o para reivindicar que se cumplan los compromisos adquiridos según otros.

He lamentado la derogación de la orden de fusión por aquellos que han defendido con convicción un gran complejo hospitalario para Granada; a su vez, me he alegrado por quienes llevan años diciéndome que el planteamiento de la fusión era disparatado. Yo me encuentro más bien entre los perdedores. Pese a advertir las dificultades de la fusión por la distancia entre los centros hospitalarios, he considerado que Granada sólo podía tener servicios punteros si se unificaban, o cuando menos se coordinaban, en un solo complejo hospitalario, con una gestión unificada. Creo que nos hemos condenado a tener dos hospitales medianos, o uno más avanzado por ser nuevo y otro en paulatino declive, pero espero equivocarme.

En cualquier caso, lo que tengo claro es que ese debate forma parte del pasado. La fusión ha sido derogada y es el momento de que todos los actores implicados, gestores y profesionales sanitarios, estudien bien como hacer la marcha atrás, sin que la ciudadanía resulte perjudicada. Además, deben restañarse las heridas que ha provocado este conflicto entre los propios profesionales. Ha habido mucha tensión prolongada en el tiempo; mucho enfrentamiento entre compañeros que no va a resultar fácil superar. Por ello, no entiendo el sentido de esta convocatoria. No creo que sea el momento de celebrar, pues también hay que saber ganar; ni tampoco de reivindicar cuando va a retrocederse al punto de partida.

Quiero decir que no entiendo la convocatoria desde criterios objetivos; otra cosa es que me ponga en la piel del convocante: el famoso Spiriman. Cuando la policía local te pasea a hombros entre los vítores de la ciudadanía; te paran los jubilados por la calle para besarte o te paseas por las televisiones como el héroe que desafía al poder debe resultar muy duro retornar al trabajo de médico de urgencias al 50%. Además, ya le habrán dicho que la vía de las demandas no es buena en cuanto puedes terminar pagando hasta las costas procesales y la salida a los medios nacionales no ha sido exitosa pues ese lenguaje soez y faltón que tanto éxito tiene en Granada no se entiende bien fuera. Por ello, es lógico que intente estirar todo lo que pueda estos días de gloria. La gente suele ser olvidadiza. Así que lo mejor es darse un paseo a hombros por Puerta Real.