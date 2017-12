Admitamos que lo más conocido por los españolitos de la Constitución de 1978 es la ocasión de celebrarla con descansos y puentes que sumar a los de las fiestas clásicas que proliferan en nuestro país. Como prácticamente no se enseña en las escuelas sólo buscamos entre los papeles olvidados que cada uno tiene en algún rincón cuando salen a relucir atentados contra su texto, contra la convivencia y todo el mundo -empezando por los tribunales de Justicia- la ponen de actualidad por cosas tan atrabiliarias como la protagonizada por los golpistas con barretina en Cataluña y el descubrimiento de un artículo de la misma, el 155, que ha servido para agotar el número en los décimos de Navidad.

La Constitución está de moda y, por si fuera poco, los políticos se han lanzado al fango en el que están habituados a chapotear, para proponer cambios, reformas o anularla, según que la consideren con 39 años 'vieja' -siguiendo la idea mercantilista de las empresas para contratar a sus trabajadores-, 'obsoleta', producto de un 'régimen' que algunos consideran podrido, a pesar de que en él han vivido en libertad y en paz, para preparase para el asalto final a la concordia.

Sin embargo, admitiendo la necesidad de retoques, de lo que estoy seguro es que la mayoría de los ciudadanos no aceptarían una reforma que agrande la brecha de las desigualdades -la aspiración de las regiones ricas, con Haciendas propias y condonaciones de deudas que pagaríamos el resto de los ciudadanos- o se cree un batiburrillo de 'naciones', en esa idea descabellada de la plurinacionalidad, utilizando las legítimas variedades de un país, rico en su diversidad, para justificar la insolidaridad. En estos días en los que también se ha hablado de Andalucía, con motivo del asesinato de Caparrós, en los días de reivindicación andalucista, se olvida que la movilización ciudadana no era por un sentimiento excluyente nacionalista, como en otros lugares, sino para no quedarse relegados a ciudadanos de segunda, cosa que hoy defienden algunos grupos políticos para colocar a los poderosos 'históricos' en primer plano y relegar a los demás a los furgones de cola. Habrá que estar alerta, entre otras cosas porque no vemos en los 'reformadores' ni la preparación ni altura de miras que tuvieron los 'padres' de la Constitución del 78.