Contar una desapariciónLa 'maldición' de los legados

Cuando una persona desaparece, a veces en los medios prima la exclusiva antes que el rigor informativo. En este sentido, el periodista cae en la trampa del sensacionalismo y convierte el caso en un culebrón que no respeta la intimidad de la víctima, ni de la familia. Para ello se ha creado una Guía de Buenas Prácticas para el tratamiento informativo de las Desapariciones, porque al fin y al cabo, la contención y la mesura es también una virtud profesional.

NO es sólo Lorca. Francisco Ayala, por recurrir a uno de los casos más recientes, tuvo que pasar su particular travesía del desierto para tener una fundación en Granada y Juan Manuel Brazam ya vive su particular 'penitencia'. Donar el patrimonio a la ciudad no siempre es sinónimo de reconocimiento y gratitud.