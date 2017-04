Corpus sin sobresaltosSierra, de lujo

L AS instalaciones del recinto ferial están en unas condiciones muy precarias. La situación que arrastra de "provisionalidad" en los terrenos de Almanjáyar hace que no se invierta en una reforma integral en los terrenos. Este año la capital ha destinado 300.000 euros para adecentar lo que hay y ya estudia un nuevo proyecto. Es necesario. Caseteros y visitantes no merecen vivir un Corpus de sobresaltos.

S IERRA Nevada cerró ayer la temporada 2016-2017 con la sensación del trabajo bien hecho. La estación ha vivido un invierno de éxitos impulsado además por los Campeonatos de Freestyle y Snowboard que han trasladado la imagen de Granada al mundo. Está previsto que mañana Cetursa presente el balance de la temporada pero, tiene toda la pinta de que ha sido de lujo.