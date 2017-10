Cuenca el inaugurador

Ciudadanos y PP, partido que ha arruinado por completo a la ciudad y que tiene a más de la mitad de sus ediles investigados por presunta corrupción, pretenden celebrar un pleno para forzar la sustitución del alcalde, con lo que Granada se convertiría en la campeona de la movilidad institucional al disponer de un regidor por año. ¿Motivo? En opinión de las dos derechas, Cuenca ha abandonado la gestión, trabaja para implantar su programa electoral y da la espalda a la ciudad y al resto de los partidos. Por esas razones ningún dirigente de la capital en los últimos cinco lustros hubiera agotado el mandato.

Algo bien distinto y comprensible es que decidieran reprobarlo por empalagoso. La fiebre del alcalde alegre y olé no cesa, su afición al posado es tal que el lunes abrí al azar el periódico y lo encontré inaugurando una cafetería. Esto es, que ya sólo le falta inaugurar el invierno cuando llegue. O convocar a la prensa una mañana en el salón de su casa, salir del dormitorio en pijama, frotarse los ojos y declarar: "Queda inaugurado el jueves". O inaugurar el día sin inauguraciones. Es tal su afán inaugurador que ya se cruzan apuestas y hay quien cree que, con suerte, quizá antes de finalizar el mandato inaugure su despacho. Lo que no puede inaugurar es un váter, no sería novedoso, porque eso, si no recuerdo mal, ya lo hizo un consejero o una consejera del Gobierno andaluz con el de la Alhambra.

Puestos a inaugurar, anteayer lo hizo con el Plan de Ajuste y de las Ordenanzas Fiscales tras 17 meses en el cargo para evitar que nos apliquen el 155 y Hacienda intervenga las cuentas municipales. Junto al Plan inauguró la subida bestial del IBI y la eliminación del 5% de descuento de los recibos domiciliados, con lo que algún desgraciado tendrá que inaugurar la venta de su casa para pagar el impuesto. En ese enésimo estreno contó con el apoyo del Partido Popular, muy satisfecho porque calca muchas de sus medidas. Lo que no ha inaugurado es "la supresión clientelar del PP con 200 puestos de libre designación", en palabras de Puentedura. Una pregunta: ¿da igual quien mande, el martirio será el mismo? Y otra triple: ¿por qué las administraciones están colmatadas de militantes del PP y del PSOE? ¿A qué responde esa doble vocación? ¿Qué fue primero, el ingreso en el partido o el ingreso en la función pública? ¡Queda inaugurado este artículo!