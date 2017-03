Cuídate Susana

Parece que doña Susana esperará a fines de marzo o primeros de abril para anunciar su candidatura a la Secretaría General. Mejor abril que marzo, por aquello de los idus de marzo, y si no es supersticiosa -que lo será como buena trianera- porque cuanto más tarde tendrá más conocimiento de causa para saber si ganará o no las primarias, porque si pierde, perderán muchos. Ella la primera, porque no tendrá una segunda oportunidad; el PSOE andaluz, porque su pérdida sería la peor carta de presentación de la candidatura de su partido en las próximas autonómicas e, incluso, para el Gobierno del PP, que tendría que negociar con un mediocre como es López, o con otro mediocre y además insensato como es Sánchez.

Parecía que su elección en primarias lo tenía chupado, como dicen las criaturas, pero el panorama ha pasado del rosa al amarillo. Las malas noticias para el éxito de su candidatura vienen sucediéndose. No es poco que la Gestora haya pactado con el PSOE catalán que sus militantes, inscribiéndose en un censo, puedan votar en las primarias, y ya sabemos que a su líder, el bailarín Iceta, le gusta mucho más Sánchez que nuestra andaluza. Como son muchos los afiliados al PSOE catalán, en el mitin que Sánchez dará a fines de marzo en Barcelona, Susana podrá contarlos y decidir en consecuencia. Tampoco puede confiar en todos los votos de los militantes andaluces. No sólo hay disidentes en Dos Hermanas, sino también en Almería, Cádiz y Málaga. Desgraciadamente y después de tantos años de autonomía, en lugar de conciencia de Andalucía, lo que hay es rivalidad, cada día mayor, entre sus capitales.

No ha sentado nada bien, que se le conceda la Medalla de Andalucía al director de El País, hasta ahora poco ejerciente como andaluz, porque se supone que es en pago de los editoriales de su periódico descalificando a Sánchez. Pero lo peor es que su gestión empieza a criticarse. En los cursos de formación hay más de 3.000 millones de euros sin justificar. De Educación y Sanidad, después de los informes PISA y de las mareas sanitarias, más vale no presumir.

Los de Podemos, según Echenique, no tomaran partido por ningún candidato. Claro que no, porque ellos no pueden votar, pero que prefieren a Sánchez es evidente, porque para ellos es un pichón ocupado en discutir quien es más de izquierdas, incluso sobrepasando, como aquí se decía, lo más rojo que tenía Lenin. Ya se empieza a decir que habría que convencer a Javier Fernández para que se presente a las primarias, pero, en todo caso, cuídate Susana, porque siempre aparece un Bruto cuando el día está por terminar.