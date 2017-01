Cumbre popularLas mareas, imparables

La familia del PP andaluz se reúne desde hoy en Granada para fijar las pautas de su estrategia política para 2017. Una cumbre por la que pasarán figuras de primer nivel como Mariano Rajoy o los cuatro ministros andaluces, entre otros. Una cita que pondrá a la ciudad en el mapa nacional y, como cualquier otro congreso o evento, generará riqueza durante dos días debido a la participación de 2.500 personas. Todo en un año muy completo a nivel interno por la inminente celebración de los congresos nacional, regional y provincial del PP.

LAS plataformas críticas con la fusión y Jesús Candel siguen imparables sus actos de protesta. No ha servido que Salud firmada su compromiso de volver a dos hospitales y que prometa la gerente trabajar por ello. Es más, se intensifican el tono. Llevan al extremo el 'hasta que no lo vea, no lo creo'.