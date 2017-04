En Granada hay mucha gente obsesionada con modificar la bella realidad. Personas empeñadas en darle un toque de color a la pared de una casa que no lo necesita, o ensuciar a golpe de spray las calles de la ciudad. No sabemos qué motivaciones hay detrás de esta práctica. Estaría bien saberlo. Hay personas a quienes les gusta dejar su impronta allá donde van. También hay quienes consideran que de esta forma llevan a cabo algún tipo de protesta social. Lo que está claro es que Granada no necesita de esta decoración alternativa.