Defender la Constitución

En el debate sobre el referéndum de autodeterminación convocado por el Gobierno de Cataluña resulta habitual el ninguneo de la Constitución. Lo hacen los independentistas, y resulta lógico pues para contradecirla necesitan previamente restarle valor. Así, repiten que la voluntad de un pueblo está por encima de cualquier Constitución. Pero también lo hacen algunos de los que buscan un acuerdo, sosteniendo que la Constitución no puede ser obstáculo para ese acuerdo necesario en Cataluña. Esta segunda posición me preocupa más pues supone no comprender el significado de una Constitución en un Estado democrático.

La Constitución no es sólo un conjunto de normas que organiza políticamente a una comunidad política. Es, esencialmente, un marco de convivencia que nos hemos dado entre todos para limitar a los distintos poderes. Nació precisamente para eso; para limitar al poder, sin que nadie pueda escapar a su control. En un Estado constitucional como es España, no hay ningún poder absoluto. Ni las autoridades estatales, ni las autonómicas, ni siquiera eso a lo que de forma rimbombante llamamos pueblo. El único soberano es la Constitución. Y esto, no lo olvidemos, nos protege a todos. Da igual los principios a los que se apele o las mayorías a las que diga representar. Todos, y en todas sus actuaciones, están obligados a respetar la Constitución. Por ello, ni siquiera se puede votar al margen de la Constitución.

Entiéndase bien. La Constitución no está petrificada. Se debe ir modificando para adaptarse a los cambios sociales y a las nuevas circunstancias que concurran en una comunidad política. Sin embargo, debe hacerse siguiendo el procedimiento que la propia Constitución establece.

Por ello, cuando las instituciones catalanas convocan un referéndum de independencia que vulnera frontalmente la Constitución y se obcecan en celebrarlo, tenemos que salir en su defensa, como hicieron los españoles de 1981, cuando un grupo de militares quisieron subvertir el orden constitucional. Hemos de defender este marco constitucional frente a quien pretenda destruirlo, al margen de los principios o los motivos que aduzca para ello. En cualquier caso, las situaciones no son idénticas. Detrás del desafío a la Constitución de 2017 hay un conflicto político: la desafección al marco constitucional de una parte importante de la ciudadanía de un territorio. Por ello, cuando sea restablecido el ordenamiento constitucional será imprescindible ocuparse del conflicto político de Cataluña, que precisa respuestas constitucionales.