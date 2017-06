Deporte en buena compañía

No sabemos quién estará más contento si el hombre que pasea o el perro que lo acompaña. Lo cierto es que, con este calor, apetece pasar más horas en la calle, disfrutar de la naturaleza, de los parques y por qué no de las caminatas urbanas sobre el asfalto. Esto lo pensarán un alto porcentaje de los granadinos, pero no todos. En estas fechas quienes padecen alergias al polen no tienen otro remedio que evitar los desplazamientos campestres. Los niveles de polen de olivo, según la UGR son esta semana extremos. Paciencia...