Descomunal sprint decisivo de Cristiano

Dejando bien claro que la comparación no es posible, resulta innegable que Cristiano Ronaldo es un depredador del área de mucho cuidado y ahí está su currículo de goleador implacable. Cuidado con mimo por Zidane, que le ha dosificado como ningún técnico supo hacerlo con anterioridad, Cristiano ha llegado a la fase decisiva de la temporada con toda la cuerda dada y el punto de mira en perfecto estado de revista.

Ocho goles en dos partidos de cuartos y uno de semifinales de Champions es una barbaridad lograda por este portugués que labró un físico de privilegio en la intimidad del gimnasio. Cinco goles a Neuer y tres a Oblak, que quizás sean los dos mejores porteros de la actualidad, es una marca sideral, algo inimaginable, pero tan real como la vida misma. Menos decisivo en esta Liga, la aportación en Champions hace que ya se esté pensando que una nueva celebración en la Cibeles se halla a la vista.

Sólo me chirría del portugués esa afirmación que se hace desde el Real Madrid, sólo desde el Real Madrid, de su supremacía. Eso es algo que estoy seguro de que no se lo creen ni ellos, pero están legitimados para considerar que nada como lo propio y no cabe duda de que Cristiano es su mayor patrimonio. Claro que nadie mínimamente imparcial osa ni siquiera compararlo con Messi, un futbolista de nacimiento sin nada que ver con ese portento físico que es el musculoso luso.

Sí hay que convenir que el pulso que el cíclope portugués mantiene con el portento argentino es el motor, la locomotora de ese convoy que se llama Liga. La Liga nuestra es la gran beneficiada del descomunal pulso que mantienen ambos. Decíamos ayer que es un tesoro que la Liga se mantenga viva hasta el final y todo indica que el gran ganador va a ser el Madrid de Cristiano, pero eso no moverá un ápice la clara realidad que es la de que como Messi no nació otro ni siquiera parecido.