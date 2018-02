Pese a que Cristóbal Montoro el pasado jueves dijo que "no hay una preocupación especial con Granada", en referencia a una posible intervención del Ayuntamiento de la capital por parte del Ministerio de Hacienda, en más de un despacho de la Plaza del Carmen no se fían un pelo. El ministro puntualizó que confiaba en que desde el Consistorio se cumpla con el plan de ajustes como se hizo en 2016. La duda por los despachos es si no fue una amenaza velada.