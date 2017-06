Dinero perdido

Acabamos de conocer el informe del Banco de España en el que da por perdido un 69% del dinero público que rescató a la banca española en 2012. Así, se estima en 27.344 millones de euros el importe de las ayudas que los contribuyentes han destinado a la reestructuración del sistema financiero que no se podrán recuperar. Casi 7 de cada 10 euros aportados a las antiguas cajas de ahorro, básicamente Bankia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia y Banco de Valencia. Para que luego nos digan que en España no ha habido rescate cuando lo ha habido y con letras mayúsculas. Ha habido rescate no solo porque vayamos a perder casi 28.000 millones de euros, sino porque las condiciones que Europa puso para acceder al rescate bancario se reflejaron en el correspondiente memorándum que sirvió de base a todos los recortes sufridos desde 2012 hasta ahora.

En la sociedad actual es difícil ocultar la información y los datos sobre los asuntos públicos por mucho que se quiera hacer propaganda desde el Gobierno. El tiempo ayuda a poner las cosas en su sitio y es sano para una sociedad democrática poder disponer de todos los datos para el análisis de los asuntos de relevancia.

Después de que la semana pasada se conociera la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se rechazaba la constitucionalidad de la amnistía fiscal, esta noticia sobre los miles de millones que se nos han ido por el sumidero de la incompetencia y las corruptelas de muchos dirigentes de entidades bancarias y cajas de ahorro, pone de nuevo en cuestión y evidencia otro aspecto fundamental de la política económica desarrollada por el Gobierno en estos últimos 6 años.

Sería bueno que el Gobierno reconociera el dinero que hemos perdido con el rescate; es una cantidad que supone el 50% del presupuesto de la sanidad pública de todo un año o casi un 40% del coste de la pensiones de nuestros jubilados o el 60% del presupuesto la educación pública. Es decir, podemos concretar el coste del rescate bancario con pérdidas en sanidad, pensiones, educación, inversión en investigación, etc.

Un dinero perdido en bienestar social, en igualdad y en cohesión que, desgraciadamente, nunca será reconocido por los responsables del sistema bancario español. El problema mayor desde mi punto de vista es que no creo que hayamos aprendido la lección y, sobre todo, que no la han aprendido los culpables ni se les ha podido dar el castigo social que merecen.

Necesitaríamos que se hubiera generado una vacuna social y política capaz de evitar la repetición de situaciones como esta, pero tengo que lamentar que eso no ha sido así. Pretender esconder la realidad y buscar seudónimos como hace Rajoy llamando "préstamo a bajo interés" lo que fue un rescate bancario como la copa de un pino con tanto dinero perdido, no ayuda a generar esa vacuna.