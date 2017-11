Dr. Candel: zarandear el conformismo

No era difícil imaginar que el Dr. Candel sería carne del cañón progresí de Susana Díaz, a poco que ésta viera peligrar el cortijo. Spiriman pone de su parte junto a su alter ego médico, para encender las luces de alarma en San Telmo. Incluso usando un lenguaje tabernario, tan incómodo para muchos, creíble para otros. El pueblo pone el empuje, esa voz que la calle dejó de oír en silencio. ¿Armas? Las mismas que usa el poder para publicitar sus obras: las redes sociales.

Los resortes del régimen son como una tela de araña. A su voluntad se someten quienes mojan en el aceite que les alimenta; quienes son fieles, hasta el extremo de fidelidad que obliga el hambre. El régimen no perdona la traición; se defiende de quien iza otra bandera. Y Susana ha tocado a rebato. El pueblo no le fue antes tan irreverente a ella y a su partido como desde Granada lo está siendo. Por eso el régimen ataca a Jesús, con la sinfonía de fondo del tú no sabes quién soy yo. Lo nombran a él, pero van contra Granada.

Para ganar el descrédito del héroe popular han puesto la diana en las lenguaraces formas de Spiriman. Es que lenguaraz es la expresión, en dosis altas de cabreo, del pueblo al que Jesús representa, que en gran parte votaba PSOE. Rechazan sus formas, pero obvian el fondo. Miran el dedo y no la luna.

Su receta es simple: zarandear el conformismo, sacarlo de su inmenso letargo. El algodón del doctor es suave con la herida que sume al pueblo en indignación; y áspero como una lija contra el poder omnímodo del gobierno andaluz. El régimen pretende aburrir, con el mismo engaño de décadas anteriores, al movimiento social por una sanidad digna, tan espontáneo como veraz, convencido de llegar al objetivo final. Pero el Dr. Candel no se deja acallar.

Ni una sola réplica a sus acusaciones, sólo campañas de descrédito contra su persona. Ni una sola razón contra sus argumentaciones, sólo medias verdades hilvanadas con la debilidad de quienes son un simple hilo de la soga que aprieta o afloja, según convenga. Van contra él porque no les interesa que el pueblo tenga la más mínima esperanza. El régimen prefiere un pueblo en silencio, obediente, para seguir trajinando sus mentiras, impunemente. Hay otra Granada distinta gracias al zarandeo del Dr. Candel. Eso es lo que les preocupa.