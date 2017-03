Fiesta de la 'desfusión'

La Fuente de las Batallas acogió ayer una concentración para celebrar la derogación de la fusión hospitalaria. La cita fue anunciada por el médico Jesús Candel antes de la firma de la derogación y su publicación en el BOJA. Fue la presión final que faltaba para que se acelerara todo el trámite y la Junta cumpliera lo pactado. Y Candel volvió a demostrar su peso entre la ciudadanía, con colas incluso para apuntarse a la asociación Justicia por la Sanidad y para colaborar con su fundación Spiribol. Pero como hasta que no se solucione todo siempre salen aristas, la concentración sirvió para pedir que una vez pasado lo peor no se abra ahora una "guerra" entre profesionales. La asamblea en el Virgen de las Nieves, donde más de 230 trabajadores pidieron celeridad para volver a ser el hospital que eran sin perder ninguna unidad de referencia, evidenciando la división entre profesionales que ha generado toda esta crisis. Parece que desde el SAS están por la labor de solucionarlo todo cuanto antes para que la mella no sea insalvable.