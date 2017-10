Firmeza ante los golpistas

La náusea catalana, de la que les hablaba la pasada semana y a la que me he referido en numerosas ocasiones, sigue su curso porque los golpistas de la Generalitat tenían intención de proclamar el próximo lunes la República independiente de Cataluña en un pleno del Parlament, suspendido por el Tribunal Constitucional. Los sucesos de esta semana se han centrado en el 'referéndum', ilegal y cochambroso, digno de una república bananera, y en el error del Gobierno central al caer en la trampa que le tendieron los convocantes, con duras cargas policiales -ante la inacción de los Mossos, siguiendo órdenes de la Generalitat, en complicidad con organizaciones como ANC y Òmnium-, cuyas imágenes han dado la vuelta al mundo. Un error que han recreado los secesionistas para justificar el esperpento, soliviantar a las multitudes, que han acosado violentamente a los cuerpos de seguridad del Estado, y que pagará caro Rajoy en imagen internacional.

La utilización del error no puede ocultar la tensión en la que viven millones de catalanes que no comulgan con las ideas de los dictadores que gobiernan Cataluña, con sus intenciones golpistas que soportamos avergonzados y preocupados. Por eso fue oportuno el breve, pero contundente mensaje del Rey, denunciando la "deslealtad inadmisible" hacia el Estado de las autoridades catalanas. Felipe VI ha seguido el ejemplo de su padre cuando salió al paso del intento de golpe de Estado del 23-F y, hoy, su hijo, del catalán. Circunstancias diferentes, porque Juan Carlos I ordenaba, como capitán general de los ejércitos, obediencia a los militares al orden constitucional, ante un gobierno y Congreso secuestrados por Tejero. Menos caso le harán, sin duda, al Jefe del Estado actual los golpistas con barretina que, dicen, representar a 'todo' el pueblo catalán, al que utilizan eligiendo grupos envenenados en odio a todo lo español, como hace tiempo hace el 'nacionalcatalanismo' -con curas incluidos- en colegios, institutos, universidades y medios de comunicación. No les importa parapetarse en ancianos y niños que ocuparon los colegios, con tiendas de campaña, avituallamientos desde el exterior en una operación preparada, con la inacción de los Mossos ante el mandato judicial de cerrarlos, para que la Guardia Civil y los policías nacionales cayeran en la trampa que no previnieron sus mandos.

En los días más graves de nuestra democracia esperemos que el Gobierno, las instituciones y los grupos políticos responsables estén a la altura de las circunstancias y se frustre, con energía, pero sin los lamentables episodios que ocurrieron en 1934, este viejo e intolerable intento de separar no sólo a las regiones o nacionalidades, sino a los españoles, vivan donde vivan.