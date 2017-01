E L frío siberiano no es igual para todos. Hay familias para quienes las bajas temperaturas son más crudas. Lo son para los vecinos de la zona Norte que viven bajo los intermitentes cortes de luz que les impiden encender un brasero o una estufa para calentarse. Pero también para quienes cada noche no tienen una vivienda en la que protegerse y terminan por dormir en plena calle. El Ayuntamiento está haciendo esfuerzos para paliar la solución tanto para unos como para otros. En la zona Norte se ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad para acabar con las plantaciones de marihuana y los enganches que originan el conflicto. También se va a crear una oficina de reclamaciones. En cuanto a las personas sin hogar se han habilitado varios espacios para que puedan protegerse durante estas noches de mercurios bajo cero. Hoy, además, un grupo de voluntarios saldrá a las calles para contar a los sin techo. De esta forma se pretende redactar un diagnóstico de estas personas que será la base para establecer programas de ayuda. Falta hace. Las soluciones no pueden pasar por devolver la luz unas horas o prestar una cama una noche.