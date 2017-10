El Gobierno no se gana el sueldo

Mientras según el CIS la preocupación de los ciudadanos por la independencia de Cataluña se ha triplicado en los últimos dos meses, el Gobierno sigue desaparecido. Y cuando aparece más vale que no lo haga. ¿Cómo puede el ministro de Justicia decir esta tontería: "El señor Puigdemont no puede declarar la independencia, entre otras cosas porque la Generalitat no tiene las competencias. Es algo que no es posible. Y como no es posible, no será"? Agravándolo al añadir: "Nosotros no podemos evitar que el señor Puigdemont declare la independencia, pero es que esa declaración no tiene ninguna validez, no tiene ningún efecto ni ninguna consecuencia. Se tomarán todas las medidas para garantizar que se cumplen las leyes". ¡Dios mío! España es un desierto político en el que solo el Rey, Ciudadanos y los jubilados o disidentes del PSOE dicen la palabra sensata que millones de españoles necesitan oír, proponen las únicas soluciones democráticas posibles y urgen a que se actúe de una puñetera vez.

¿Qué galimatías es eso de que "como no es posible, no será"? ¿Está usted de broma? ¿Cree de verdad que Puigdemont no puede declarar la independencia porque no tiene las competencias? ¿Todavía no se ha enterado de que la Generalitat y casi la mitad de los ciudadanos catalanes han decidido saltarse las leyes? Tampoco era posible que pusieran urnas, y las pusieron; que votaran, y votaron (a lo bananero, pero votaron); que los mossos se sumaran por omisión al golpe, y lo hicieron.

En cuanto a lo de que "nosotros no podemos evitar que el señor Puigdemont declare la independencia", solo puede uno preguntarse para qué sirve el Gobierno. En la misma frase se contradice el ministro, afirmando que "se tomarán todas las medidas para garantizar que se cumplen las leyes". Vamos a ver, calma… Si se toman todas las medidas -el 155, la detención de la cúpula golpista-, ¿no se evita que se proclame la independencia? Ni tan siquiera se trata de esperar a que el delito se consume, porque ya se ha producido. En cuanto a Rajoy, ayer habló: "La mejor solución es la vuelta a la legalidad". Mariano está que se sale. Si a la irresponsabilidad golpista del Govern se suma el estado catatónico del Gobierno, que la Virgen de Montserrat y San Jorge -en cuyo salón y ante cuyo retrato compareció Puigdemont en su parodia de jefe de Estado- nos pillen confesados.