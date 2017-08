Granada y la bicicleta

Las bicicletas no son sólo para el verano, y si no que se lo digan a quienes las utilizan para moverse diariamente en los países del norte y el centro de Europa. Como no podía ser de otra manera, en Granada cada día hay más bicicletas, es tan evidente que sólo hace falta darse una vuelta por cualquier barrio o acudir un día de clase a las puertas de cualquier facultad de la UGR, incluyendo las del Campus de Cartuja, para ver los aparcamientos llenos… de bicis.

Sin embargo, como es costumbre en nuestra ciudad, los diferentes gobiernos con competencia en la materia están tardando demasiado en responder a esta tendencia y los grandes generadores de movilidad como los centros empresariales o las instituciones educativas y sanitarias, más allá de algunas medidas para quienes allí trabajan, tampoco son suficientemente conscientes de las posibilidades que se abren con el mejor transporte urbano que tenemos y que vamos a tener, a parte de nuestras piernas, claro.

La facilidad con la que La Vuelta a España atraviesa nuestra ciudad es el mejor ejemplo de que no necesitamos un gran despliegue de infraestructuras para que el uso de la bicicleta sea todavía mayor. En una ciudad media como Granada sería fácil desarrollar sencillos aparcamientos seguros (incluso en los parkings públicos) y limitar la velocidad máxima de los automóviles ampliando la zona 30 que ya tenemos en el centro (algo que no supone una disminución sensible de la velocidad media). Al mismo tiempo se podría generar una red de ciclocarriles dentro de la propia calzada señalando adecuadamente una sección reservada para las bicicletas en las grandes avenidas y los espacios en los que los automóviles deben tener un especial cuidado con quienes caminamos o montamos en bicicleta. La reforma de la Calle Arabial va a ser nuestro primer ejemplo, esperemos que no sea el único.

También es clave que se facilite la intermodalidad permitiendo que las bicis viajen en el metro como ya lo hacen en algunos buses metropolitanos, y es fundamental que haya una conexión adecuada con la red de carriles bicis que ya existe a nivel metropolitano y con su posible desarrollo a través de nuevas incorporaciones o con su vinculación con la extensa red de caminos históricos que hemos heredado en la Vega de Granada. De este modo podríamos evitar una parte importante de los desplazamientos de media distancia que provienen de la periferia, ya que la bicicleta es el medio ideal para este objetivo prioritario en nuestra ciudad-región.

La Gran Granada es y será una ciudad ciclista en cualquier estación del año, cuanto antes lo tengamos claro, mucho mejor.