Una Granada influyente

A menudo confundimos defender al pueblo con apagar su grito. No salen de nuestro vocabulario más bendiciones para la tierra que nos parió que aquellos que provoca la testiculina hormonada de patrioteras vísceras, con las que demostrar que uno es más de aquí que nadie. Y ahí quedan. O, al menos, ahí quedaban hasta no hace mucho. De las palabras a las obras siempre dejábamos margen de trabajo al otro, esa responsabilidad difusa, no fuera que nos pillaran protestando contra el poder. Nada que no tenga arreglo. La confusión hospitalaria y Spiriman han hecho mucho para que eso cambie.

No está mal que la pasión por nuestra Granada del alma se declare desde el punto de vista de la sangre, ese componente personal que, sin caer en lo patriotero, evoca historia, raíces, amigos y familia en común. Está bien tener ese ardid apasionado para pedir que lo nuestro sea lo que prime, y que no nos cojan de primos en el reparto que otros hacen de lo mollar, con nosotros de testigos mudos.

Asistir a este compendio de desaires con el que propios y ajenos desprecian a la Granada que tan bien defendemos de palabra, no puede seguir siendo un consuelo para la resignación habitual. No podemos seguir creyendo que lo realmente malo para Granada es lo menos bueno con que aceptar, resignados, que nuestro futuro ya está escrito por otros, interesados como están en no ver muy cerca de su poder más sombras que las propias.

A mí me resulta agraviante ver cómo el PNV o CC se llevan más de lo que les pertenece de la caja común porque su llave abre la puerta de futuro del gobierno de España. Ellos harán bien para vascos y canarios, pero a mí me disgusta que las compensaciones con nuestra tierra huelan más a excusas que a realidades contables.

Es doloroso ver cómo en los círculos decisivos Granada no tiene quien la defienda. Muy triste saber que Granada no tiene influencia suficiente para poder llevar a cierto poder al huerto de nuestros habas y tomates, de nuestros aguacates y chirimoyas, de nuestras playas, de nuestro tren. Los territorios periféricos son tan queridos por el centralismo del poder como su capacidad de influir le convenga.

Dado el nivel que marca la costumbre, no sería mala noticia disponer de esa decisiva influencia que otros aprovechan para que el reparto de la tarta que ellos manejan corrija el ninguneo persistente de quienes ponemos sudor, lágrimas e impuestos por defender la Granada que nos vio nacer. Que entiendan que ser granadino no es una forma de consuelo novedosa; que nuestra resignación va a pasar a ser muy exigente. Y que se enteren bien que con Granada ya no se juega más.