Gravar la riqueza

Hay quienes dicen defender la sanidad o la educación pública a la vez que sostienen la eliminación de impuestos. Eso es como querer soplar y sorber al mismo tiempo. En los países más desarrollados del mundo existen dos formas de enfrentarse a la intervención del Estado en las relaciones sociales y económicas. Frente al modelo norteamericano que aspira al Estado mínimo, en el que cada individuo deberá buscarse la vida para satisfacer sus necesidades (miren lo que ha durado el Obamacare); el modelo europeo, especialmente en el norte de Europa, ha tejido desde hace decenios una tupida red de prestaciones sociales. Las personas que viven en estos países tienen garantizadas por el Estado las necesidades básicas a través de unos servicios públicos iguales para todos. Pero eso cuesta dinero. Por ello, también en esos países la presión impositiva es muy alta. Hay una diversa y variada gama de impuestos que, además, van cambiando y modulándose para atender a las concretas necesidades de financiación.

Por ello, quienes utilizan como referencia el modelo escandinavo no pueden plantear a la vez la eliminación de los impuestos que gravan la riqueza. Especialmente debatido en España es el impuesto de sucesiones. Se suelen utilizar dos argumentos en su contra. Por un lado, está el argumento sentimental: los padres han luchado toda su vida para conseguir un patrimonio y los hijos tienen derecho a disfrutarlo. Por otro lado, el argumento de la doble imposición: ya se han pagado los impuestos por esos bienes y por tanto el hecho de heredarlos no debería conllevar una nueva imposición. Sin embargo, la cuestión es más simple. Cuando se recibe una herencia cuantiosa, el perceptor aumenta su riqueza y, por ello, está en condiciones de contribuir al avance social a través de los impuestos. A estos efectos da igual que el incremento de la riqueza proceda de una herencia, de una donación, del premio de la lotería o del rosco de Pasapalabra. Ese es el principio que han aplicado desde hace muchos años en estos países hasta mitigar la brecha de la desigualdad. Nos dicen los datos que en las sociedades equitativas, con una amplia red de servicios públicos y una fuerte presión impositiva, apenas hay pobreza pues las necesidades vitales básicas son atendidas desde el Estado; tienen los índices de corrupción más bajos de todo el mundo y también hay menos delincuencia que en cualquier otro lugar del planeta. Por ello, si hay que elegir un modelo de referencia me quedo con éste pero, claro está, también con sus desagradables impuestos.