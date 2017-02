Habitantes de ninguna parteUn palo al bolsillo

H AY en Granada un importante número de personas que se han convertido en habitantes de ninguna parte. Aunque llevan años en la capital, no pueden empadronarse al no contar con los documentos que el Ayuntamiento exige para ello. Eso, a pesar de que se trata de un derecho. Habrá que revisar los casos. No solo perjudica a los afectados. La capital pierde subvenciones y ayudas ante la "irreal" cifra del padrón que no se corresponde con el número efectivo de vecinos.

LAS subidas desproporcionadas del precio de la luz que se registraron en enero han tenido una traducción directa en los precios. El IPC ha registrado un incremento del 2,7% en enero, una subida que no se veía desde 2013 y que está motivada en buena medida por el 'tarifazo' eléctrico, que ha elevado el precio de la factura energética un 19,2%.