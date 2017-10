Independencia y mercado

El dinero no es cobarde, es eficiente y se mueve por interés. Las empresas lo hacen por el de sus accionistas y cada uno por el propio. Puede que esto no sea patriota, ni en uno ni en otro sentido, pero es sensato y prudente. En un mundo globalizado casi no hay empresas nacionales y mucho menos, regionales o locales. Hasta la más pequeña de las pymes depende de algún proveedor cuyo centro de decisión es lejano, a veces, muy lejano. Alguna de las compañías que han decidido sacar su sede social de Cataluña son difícilmente catalogables como catalanas e incluso como españolas. Unas son filiales de grupos multinacionales y mantenían la sede en Barcelona por razones históricas -adquirieron empresas de origen barcelonés-, de cercanía o meramente estratégicas. Otras, aunque sigan manteniendo sede en Cataluña tienen la mayoría de su negocio en el resto de España o del mundo y algunas, si renunciaran a comerciar fuera de su ámbito tradicional, volverían a ser pequeñas explotaciones familiares con los vecinos por clientes.

La riada de cambios de domicilio social no ha empezado esta semana. Lleva produciéndose años y se agravó con el primer referéndum de la señorita Pepis de 2014. El célebre 9-N. El discurso de Artur Mas que se ha recuperado de las hemerotecas en estos días, en el que afirmaba que los bancos y todas las empresas se iban a pelear por estar en Cataluña no era más que una bravata para arrobados independentistas irracionales. Nadie con una mínima capacidad de raciocinio puede creer que una empresa va a cambiar un mercado de 500 millones de europeos o, al menos, de 40 de españoles, por otro de apenas 8 y menos aún hoy, cuando parece claro que quien manda de verdad en todo este delirante proceso secesionista es la izquierda anticapitalista, socializante y comunistoide que representan las CUP.

Con independencia o sin ella, Cataluña va a tardar en olvidar el coste de esta algarada. Por lo pronto, su PIB va a caer y mucho, si algunas de las empresas huidas no vuelven. Después, poco a poco, las obligaciones del nuevo domicilio social harán trasladar centros de decisión y personal. Y por último, la misma prudencia que les ha hecho esperar hasta el último aliento para irse, les retendrá antes de volver. Y si no se lo creen, que pregunten a los independentistas de Quebec. Tras el referéndum de 1995, Montreal perdió un tercio de sus empresas. Ninguna ha vuelto aún.