LA Junta da ejemplo

La actitud del Gobierno andaluz continúa siendo encomiable en materia de sanidad y educación, las dos patas fundamentales del Estado de bienestar. La junta ofrece ejemplo constante de lo que no se debe hacer y de todo lo contrario de cuanto predica. Dos noticias recientes dan cuenta de ello. La primera informa del pase del comedor del colegio Gómez Moreno a manos privadas. La asociación de padres de alumnos del centro ha prestado el servicio durante años y ha conseguido alimentar a los niños con productos ecológicos frescos y de cercanía cocinados a diario, pero a partir del próximo curso lo hará una empresa de catering cuyo primer principio será necesariamente el provecho económico. La Junta, cuentan los padres, ha primado las ofertas más baratas, ha puesto en marcha un sistema que beneficia a las multinacionales del ramo y ha rescatado para el negocio otros cinco comedores autogestionados. Difícilmente una empresa alimentará mejor a los niños que sus propios padres, y no es necesario forzar la imaginación para vaticinar que en el futuro se multiplicarán los envases y muchas materias primas serán importadas de otras zonas del país o del mundo. Tan triste como lo que se ha hecho es el cómo se ha hecho. Relatan los afectados que el concurso se anunció en el BOJA, ese best seller que nadie lee, y no les informaron, ni a ellos ni al director del colegio, por lo que no se presentaron. He aquí un ejemplo preclaro de cercanía institucional y de preocupación por la salud de los escolares de quienes después se gastan el manso en campañas de blablablá para combatir la obesidad infantil y promocionar los productos de la tierra.

La otra noticia afecta a la consejera de Salud, Marina Álvarez. El Reina Sofía de Córdoba, siendo ella gerente (según denuncia la portavoz parlamentaria del PP), consideró no apta a una médica granadina tras averiguar que estaba embarazada. Una sentencia judicial ha obligado a rectificar a los responsables sanitarios, que se han apresurado a contratarla y pedir disculpas públicas. ¡Vistos los sostenes, hembra! Asombra el clamoroso silencio del feminismo oficial respecto a este caso. Las instituciones dedican cuantiosas partidas presupuestarias a estudios y subvenciones y mantienen laboratorios e institutos de la mujer que callan cuando se produce un caso sangrante de discriminación sexista, de machismo puro y duro, en la Administración que los costea. Todo lo solapa la fotografía de la nueva entrevista de Susana Díaz con la presidenta del Santander. Las dos vestían pantalones. Feminismo prêt-a-porter.