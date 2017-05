Dicen que esta tierra situada en el sur de España está dormida y por ello nos han ido despojando de casi todo y siempre hemos callado. Ya muchas voces autorizadas han realizado el recuento de pérdidas y han desgranado los agravios que venimos sufriendo. Yo, humildemente, tan solo quisiera imaginar, como en un sueño, que a los granadinos les diera por formar una agrupación política que consiguiera, no tres, ni dos, sino simplemente y tan solo un humilde diputado de los siete que en Cortes corresponden a nuestra provincia.

Sigan imaginando y supongamos que hiciera falta UN solo voto para aprobar leyes y presupuestos, o provocar la dimisión de quién corresponda por estar acorralado por la corrupción, o para nombrar otro presidente que pretendiese instaurar el paraíso marxista en nuestro país y nos hiciera a todos funcionarios o el nirvana de la socialdemocracia que tanto empuje tiene allende los Pirineos. Un solo voto y lo tendremos en la mano. Ya saben la importancia de los votos en la democracia.

Sueñen, sueñen… ¿No podría ese diputado, malafollá granadino, pedir algunas cosillas para su tierra? ¿Quién nos podría acusar de insolidarios con el resto del territorio nacional? ¿El diputado canario que ahora pide 200 millones y billetes gratis para sus vecinos? Tomemos nota y pidamos billetes de tren y de metro gratis, cuando lo tengamos o cuando funcione, claro. ¿O pondrán la voz en grito los diputados vascos que se han soplado 2.500 millones del ala para las nobles vascongadas? Apuntemos todas las exenciones fiscales para nuestra industria turística, la única que nos dejaron; entradas gratis a la Alhambra; combustibles a mitad de precio para compensar los 30 años de atascos para llegar a nuestras playas. ¿O se quejarán los independentistas catalanes y dirán que no tenemos ninguna "singularitat" cultural que respalde nuestra petición? Se lo podremos explicar en "granaíno" y seguro que como no entenderán nada, que mal hablamos el castellano dirán, tendrán que aceptar que somos muy singulares.

No sé cómo llamaríamos a esa agrupación política, pero podría ser que hiciera mucho más que todos los diputados que hasta ahora hemos tenido. No pretendo insinuar que las siglas que dan nombre a este cajón se convierta en tal, no deseo que los granadinos hagamos ningún tipo de chantaje político, pues solo pedimos lo que por ley le corresponde a esta tierra. ¿Es mucho pedir y soñar? Vale.