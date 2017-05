Un año más, mañana jueves en la Plaza de Mariana Pineda, la Plataforma Granada Abierta convoca el Acto Mariana Fiesta Local. Será a las 20 horas en la llamada Fiesta de la Igualdad. Este año, además, Granada Abierta convoca una rueda de prensa para hoy mismo a las 10 de la mañana, igualmente en la Plaza de nuestra heroína, para presentar el mural 'Yo también soy Mariana', en el que han participado 300 mujeres.

Como se sabe, esta plataforma se une también al sentir de otras muchas mujeres y hombres granadinos que están esperando y reivindicando que la ciudad de Granada reconozca como festivo el día en que Mariana Pineda dio su vida por defender los ideales liberales frente al absolutismo conservador del rey Fernando VII, siendo ejemplo de coherencia y valentía inigualables.

Una ciudad que tiene una Plaza que preside la estatua de una mujer tan popular, tan inolvidable para los granadinos, estatua que lleva un epígrafe que dice: "Granada a la libertad", merece sin duda el reconocimiento a quien supo tener la entereza de morir en el cadalso por no traicionar su causa, su lucha. Mariana Pineda es un ejemplo para todos nosotros, tengamos la ideología política que tengamos, y por tanto merece sin duda ese reconocimiento generoso del pueblo y la ciudad de Granada.

Hoy, además, es un día especialmente inolvidable para mí, pues a las 12 del mediodía recibiré en el Ayuntamiento de Granada precisamente el Premio Mariana Pineda a la Igualdad entre hombres y mujeres, que promueve el Consejo Municipal de la Mujer y que el Jurado de este año tuvo a bien concederme en la modalidad de carácter individual. Tengo además el honor de compartir el Premio con la Asamblea de Mujeres de Granada, que también lo recibe como colectivo. Precisamente, al hilo de esta coincidencia, recibir el Premio Mariana Pineda junto a una Asamblea de mujeres que lleva tanto tiempo luchando por la igualdad entre mujeres y hombres, por ese feminismo que orgullosísimamente comparto con ellas, me alegro por partida doble.

El destino, pues, me ha acercado hoy a esta Asamblea de Mujeres granadinas que sigue en su lucha necesaria. El esfuerzo que el feminismo de hoy está haciendo en favor de un análisis político- social de las condiciones reales de existencia es no solo incuestionable sino también inestimable, imprescindible. No olvidemos el lema de la bandera que defendía Mariana Pineda: "Libertad, Igualdad, Ley".