Del Metro a la biciCon el agua al cuello

Los transportes no son el fuerte de Granada. No hay trenes, el Metro sigue sin fecha de arranque definitivo, la circulación en coche está colapsada... Pero ahora llegan las bicicletas. La capital se suma al plan andaluz para fomentar este medio de transporte y se construirán nuevas vías ciclistas para favorecerlo. Mientras se espera el transporte ferroviario, igual la bicicleta va a ser la solución para la movilidad en Granada, un medio por el que no se ha apostado mucho en los últimos años. Por lo menos, es más sana...

EL Ayuntamiento de Granada necesita dinero, y lo necesita ya. Inmersos en el debate del plan de saneamiento, los grupos encuentran las mayores discrepancias a la hora de decidir de dónde se consigue este dinero rápido. Conviene hacer honor al refrán: vísteme despacio que tengo prisa para encontrar la mejor opción para la ciudad y para el bolsillo de los granadinos.