El Metro y el horno

No está el horno para bollos. Los ciudadanos están ya cansados de dos cosas. Una, de ver el Metro dando vueltas por la ciudad, y venga vueltas, y sin entrar en servicio comercial. Otra, que se suelten fechas cada equis tiempo con el día de la inauguración. El comentario de los últimos días a pie de calle sonaba a chascarrillo. Nadie se cree ahora que el Metro vaya a ponerse en servicio en el inicio de septiembre... y eso que ya no queda más remedio. Es a lo que ha llegado ya el personal con la cansina actitud del ahora sí, ahora no. Y lo peor es que el Metro no para de sufrir bollos. Y a 20 km/hora.