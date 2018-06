Margarita Robles desentona tanto en la política como Chiquilicuatre lo haría cantando ópera en la Scala di Milano. Se le nota fuera de juego porque su mundo es otro distinto al de la teatralidad que exige el politiquerío. Como una belga por soleares, vaya. Dijo la jueza en excedencia que el gobierno de Pedro Sánchez seguiría el modelo del ZP de 2004. Me estremeció la emoción del miedo al oírla.

El modelo ese, dicho sea en granaíno exigente, conviene poco a Granada. Mírese si no la experiencia sufrida. Convendría que el nuevo presidente no observara tal émulo sino para no imitarlo, porque sería insufrible aceptar que 1.000 días sin tren sean un aperitivo comparado con aquel "Zapatero vendrá en AVE a Granada en 2007". Y no hubo manera.

El AVE de José Luis fue una quimera hasta en la estación multimillonaria de Moneo. Acaso el modelo ZP que inspire ahora a Pedro ¿nos va a llevar sin duda a soterrar el bicho ferroviario en la Chana? ¿A que las pruebas en marcha de seguridad del AVE se solventen por decreto? ¿A proponer que el túnel de San Francisco en Loja se ensanche nivel Canal de Panamá y que mañana mismo haya billetes de alta velocidad y una línea por Moreda? Y además, la versión Pedro de ZP, ¿nos traerá un corredor ferroviario Mediterráneo, otro Atlántico, Pacífico y marroquí?

Mucho me temo que las mareas amarillo chillón de los domingos cambiarán ahora al púrpura de penitencia, de triunfar el ejemplo ferroviario de ZP, con Pedro mediante.

El modelo ZP de la A7 nos llevaría a una segunda circunvalación con muchos años para finalizarla. Cuando José Luis quería ser presidente y ejercía de prometedor compulsivo prometía mucho pero hacía poco, y mal. Nuestros pensionistas recordarán con verdadero pavor el espíritu ZP que les congeló la pensión. Como los funcionarios lo temerán, tras bajarles el sueldo aquel modelo ZP. Como parados hubo, más que nunca.

Estamos confiados en que Pedro Sánchez ignore el inexportable modelo ZP y disponga una línea aérea de alta tensión entre Caparacena-Baza-La Ribina que no deje en evidencia a los suyos en Granada. Que aquel ZP tan pasota con las tuberías de Rules mute ahora, con Pedro I de Moncloa, hacia una canalización inmediata que avergüence a aquel José Luis que hizo tan poco por ello.

Sseñora Robles, no fastidie. ¿Modelo ZP para Granada? No, gracias.