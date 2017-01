Novedad: Cuenca sube los impuestos

En un principio se pudo haber pensado que el interés por gobernar radicaba en las ideas. Ciertamente, eso pudo haber parecido en aquel primer pleno del mes de mayo, hace ya ocho meses cumplidos, en que los grupos de Ciudadanos, Vamos Granada, Podemos e Izquierda Unida unieron sus votos a los del grupo socialista y arrebataron la alcaldía de Granada al grupo mayoritario del Partido Popular, de forma y manera que el nuevo alcalde contra natura, Francisco Cuenca, aparecía como primera autoridad encabezando, en la realidad, un grupo de ocho concejales entre un total de veintisiete. No tenía, ni tiene, el voto seguro en los asuntos de gobierno ni siquiera de un tercio de la Corporación.

Y así viene 'luciendo el pelo' a la ciudad. Salvo en muy rara, rarísima ocasión, el grupo de Ciudadanos -que ideológicamente pareciera ser el más afín al grupo mayoritario del Partido Popular, dicen que son liberales y entre los dos harían mayoría natural- vota en contra de las propuestas del gobierno socialista, al que apoyó puntual pero decisivamente para que éste alcanzase la alcaldía y con ella el (des)gobierno de Granada. Pero en lo demás, Ciudadanos vota, casi siempre, en el mismo sentido que el anterior grupo de gobierno, sin dejarle gobernar. Es como si, de alguna extraña manera, no quisieran hacerse responsables de las decisiones y de los modos con que (des)gobiernan los socialistas. Recuerden aquello de "ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio". En fin, que no acaban de definirse, no obstante el electorado tiene claro quién arrebató la alcaldía al grupo mayoritario. No se pierda esto de vista. Granada tiene memoria.

Al cabo de este tiempo parece que no, que el interés por gobernar no radicaba en las ideas. El grupo socialista, la alcaldía misma se nos muestra huera de ocurrencias, con una ciudad a la deriva que pierde protagonismo cada día que anochece, sin brújula ni norte y con un divorcio creciente, cada día más, entre el Ayuntamiento y la propia ciudadanía, única que hace el cotidiano esfuerzo de mantener a la ciudad en el escalafón del prestigio.

Ahora se nos sale diciendo que la situación económica del Ayuntamiento es tan tremendamente difícil que, de seguir así, sería posible su intervención por el Estado. El nuevo (¿?) concejal de Economía viene repitiendo lo difícil de su delegación como si se tratase de un mantra tibetano, seguramente para distraer la atención sobre la ausencia de ideario, esa orfandad de programa y así echar las culpas a la cisterna de todos los males, a los anteriores gobiernos del Partido Popular, que dejaron el Ayuntamiento entrampado hasta el reloj y así no hay quien gobierne.

Al cabo, pues, de los ocho meses confiesan -en el último y más reciente pleno- no saber por dónde sigue esta historia. El despiste es total en el (des)gobierno de Granada. No se atisba la esperanza por sitio alguno. A Cuenca sólo se le ocurre una subida de los impuestos. Solución antigua de conocida praxis socialista, ¿qué esperaban?. De ahorro, de gestión, de organización nada. Todo se resuelve con subir los impuestos municipales. Y luego qué, ¿qué pretenden hacer con Granada? ¿A dónde quieren ir? Nadie lo sabe, ni siquiera el grupo de Ciudadanos que lo que sí sabe, hasta este momento, es hacer bien de 'asustaviejas' por entre las arcadas del viejo convento del Carmen, paseando en una percha el ajado hábito de Torquemada. Para este viaje, no eran necesarias alforjas. ¿O no?