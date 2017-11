Pagar para siempre

Dos de noviembre, Día de Todos los Santos. Salgo a la calle. Me siento un superviviente, un tipo rodeado de desconocidos, alguien que sabe que la muerte existe por experiencia ajena, al cabo nunca he muerto. Paso el día meditabundo, con la sensación del que asiste a un fin de fiesta, del que permanece solo en un local en el que reinó la alegría después de que se hayan ido todos y apagado las luces. Las luces eran los otros, los que zascandileaban por aquí cuando asomé por primera vez: abuelos, padres, tíos, amigos, vecinos, profes.... Reflexiono sobre el refinamiento que supone homenajear a los difuntos con flores, y no con cestos de frutas, jarras de vino o trajes de lentejuelas, puesto que las flores son hermosas, frágiles y efímeras como la vida. Me vuela el pensamiento hasta un ensayo de Borges en el que postula que no teme al infierno por terrible y sí por largo, que le espantan menos sus tormentos que su duración. Me pregunto si seguirá existiendo el tiempo una vez que desaparezcan las cosas; y entonces abro el periódico al azar y compruebo que la eternidad existe. Emucesa, la empresa municipal funeraria semiprivatizada, ha adosado pegatinas en cientos de tumbas explicando a los familiares de los fallecidos de que disponen de dos meses para pagar o dejar que arrojen los restos a una fosa. Dice el gerente que el Supremo acabó con los nichos a perpetuidad, limitó la concesión indefinida de los bienes públicos en manos de particulares. Así que nos harán pagar por los siglos de los siglos y aún después.

Usted morirá y cuando llegue el AVE a Granada aún seguirá pagando. Se conseguirán los dos hospitales completos y usted seguirá pagando. Los miembros del Govern, la mitad de los catalanes, si hace falta, entrarán y saldrán de la cárcel, el independentismo se multiplicará, ganará unas elecciones tras otras, las mismas que Rajoy obtendrá mayoría absoluta en el resto de España, hasta que todo se rompa y Catalunya se vaya por las buenas, por las malas o por las peores, y usted seguirá pagando. Y, más allá de los allases, llegará el día del Juicio, el mundo se convertirá en una bola de hielo compacta, Dios Nuestro Señor destituirá a Jesús Quero como gerente del PTS y usted seguirá pagando. Si no lo hace, los únicos vivos, los de Emucesa, lo expulsarán del nicho justo cuando haya cogido la postura. Sí, la eternidad fiscal existe. Nos desahuciarán a todos, a los vivos y a los muertos.