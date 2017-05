Patria chica

La Alhambra. El Albaicín. El Sacromonte. El Mulhacén. La ruta de la seda. El 2 de enero. El 12 de octubre. Federico García Lorca. Ibn al-Jatib. Ángel Ganivet. Mariana Pineda. Isabel la Católica. El Gran Capitán. Cristóbal Colón. Boabdil el Chico. Judíos, musulmanes y cristianos. Y lo que olvido. Granada tiene monumentos, barrios, montes, historia, fechas, razas, culturas, poetas, filósofos, reyes, descubridores y conquistadores de cuna o tumba, frases, canciones y caminos que la conectan con el mundo entero, que son de antiguo patrimonio universal. Granada poco tiene que ver, con perdón de los de allí, con Guadalajara, Lérida o Albacete. Granada es una quintaesencia, un centro del mundo, una ciudad venida a menos, aunque con el aura y el prestigio de Venecia, Samarkanda o Bagdad, conocida y admirada en La Habana, en Londres, en Viena, en Roma, en Ginebra, en Nueva York, en Rabat, en Barcelona y en todas las otras ciudades a las que he viajado o en las que he tenido la dicha de vivir.

Granada fue durante siglos la joya del sureste español, la capital de un viejo reino a la que, hasta la década de los 80, ansiaban por venir a estudiar, a comprar, a extasiarse o a vivir gentes de Murcia, Ciudad Real, Córdoba, Málaga, Almería, Jaén, Ceuta o Melilla. Y los turistas, of course. Granada renunció a todo eso, perdió los centros de poder administrativo, se empequeñeció y cedió generosa y voluntariamente la capital política a Sevilla para que pudiera formarse la comunidad autónoma andaluza. Lo hizo "gratis et amore", como diría Emilio de Santiago, aquel granadino simpar. Sólo retuvo a cambio la capitalidad judicial, el Tribunal Superior de Justicia, en la Real Chancillería que llegó a impartir Justicia en la mitad peninsular, sin imaginar que un día, desde Sevilla o Málaga, pretendieran violentar esa concesión amparados en las lagunas y la letra chica de los legajos del pacto fundacional. Ese intento ha despertado el orgullo herido de una población que considera muy mal pagada su generosidad. De ahí la manifestación del domingo, enorme si se considera el escaso valor económico de lo que hay en juego, y a la que acudieron, descorbatadas, todas las élites que tan mal han defendido a la ciudad durante décadas. El mensaje fue meridiano: si el CGPJ sólo atiende a cuestiones técnicas y despoja e insulta a la provincia, y la Junta y el Gobierno lo permiten, Andalucía sufrirá un grave problema de desafección territorial. ¡La patria chica es muy grande! Y no se hacen andaluces a la fuerza.