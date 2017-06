La Justicia y la política tienen sus tiempos. Lo mismo pasa con el fútbol. No se interfieren entre sí, ¿verdad que no? Sin embargo, se da la circunstancia de que a veces se alinean unas conjunciones astrales espantosas, y empiezan los juicios de corrupción cuando mejor conviene a este partido o al otro. O bien Hacienda cumple sus deberes en pleno desenlace del Campeonato de Liga, o cuando el Real Madrid ya había ganado otra Champions League. Ocurren rarezas. Leo Messi, el mayor contribuyente fiscal de España (incluyendo ahí a todos los genios de la corrupción), fue condenado. Y ahora le ha llegado el turno ¡a Cristiano Ronaldo! Justo en el momento ideal para hacer un buen negocio.

El gran crack de los balones de oro está terriblemente dolido, muy apenado, mudo por el disgusto. Supongo que CR7 pensaría que el caso de Messi era diferente. Al fin y al cabo, Leo juega en un club separatista catalán, cuyos hinchas ondean banderas esteladas cada vez que les apetece. Además, Messi, aunque es internacional con Argentina, se crió en Cataluña, que todavía pertenece a España, por lo que no puede decir que sus sociedades tienen la sede en las islas Madeira, como alguna de Cristiano. Conclusión: el Bicho amenaza con irse del Real Madrid. Usted no sabe con quién está hablando. Hasta ahí podíamos llegar.

Así se dan las condiciones perfectas para el Pelotazo de Oro. Después de ganar dos Champions seguidas (con Cristiano reservándose para los últimos partidos, y permitiendo que el delincuente fiscal Messi fuera el máximo goleador de la Liga), las circunstancias son óptimas para un traspaso multimillonario. Florentino puede batir otro récord mundial. Quizá consiga 200 millones de euros, si traspasa a este futbolista de 32 años al Manchester United de Mourinho. La conexión portuguesa. Con ese dinero se puede renovar la plantilla, pagar a Hacienda y que le vayan dando. La tentación es muy fuerte, todos lo saben.

Y, además, así estarán contentos en Cataluña, justo cuando Puigdemont ha anunciado un referéndum pirata. En España hay igualdad para todos. Lo mismo puede ir a la cárcel Messi que Cristiano, ¿lo ven? Estas cosas no las deciden los abogados del Estado en el palco del Bernabéu, como sospechaba Piqué, ese infiltrado que se puso el brazalete de capitán de La Roja (con la bandera española) en Murcia, y nadie dijo nada en Madrid. En este país, el fútbol y la política ya no se mezclan. A no ser que convenga por razones superiores.