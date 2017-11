Pepe Torres y Zúrich

Zúrich, qué ciudad! He amanecido allí en ocasiones y aguardado el tren nocturno que me llevara a otro lugar de Europa. He costeado por su lago y contemplado de día las fachadas de ese barrio rojo que, según pregona la fama, efervesce cada noche. He tenido que comer y beber en sus cafeterías y restaurantes, por lo que no necesito mirar la wiki para afirmar que es una de las urbes más caras del mundo. Como he entretenido mucho tiempo viendo cine, conozco también que ha sido el escenario ficticio de cientos de muertes por disparo de pistola con silenciador, una de las capitales del recontraespionaje, la gran sucursal del Berlín de la Guerra Fría. Y sé también, porque a veces fumo y a veces no, que constituye un sepulcro blanqueado en el que parece misión imposible divisar una colilla en el suelo. Pero lo que no imaginé, ni por pienso, es que desde la cuenta de una hija del exalcalde José Torres en una oficina del UBS en Zúrich, esa ciudad limpísima repleta de dinero sucio, le llegaran 130.000 euros a su padre para que afrontara el (presunto) pago de un piso.

La noticia me ha conmocionado porque a Pepe Torres lo he tratado más que a Zúrich y he advertido que es hombre austero. No voy a decir que tiene cocodrilos en los bolsillos o que merece el cargo sobreañadido de hermano mayor de la Cofradía de la Virgen del Puño, pero sí que lo he visto tirar muy poco de cartera mientras pasaba de un cargo público a otro sin solución de continuidad desde mediados los 80. De ahí que me pasme que la jueza del caso Nazarí haya encontrado en el registro en la casa de la que fue su secretaria el rastro de un préstamo cuantioso de su hija, pista que las autoridades helvéticas se niegan a seguir con el argumento de que no existen "pruebas contundentes" que la relacionen con la corrupción urbanística. Luego, si el hallazgo es cierto, hay algo indudable: el ex utilizaba a su secretaria para resolver asuntos familiares pese a que le pagaba con dinero público y no con el propio. Y dos: Pepe Torres puede, si quiere, dejar de escudarse tras el secreto bancario y pedir permiso a su hija para despejar dudas y aclarar ante la juez y la opinión pública lo sucedido. Diríamos entonces que vale, que nadie conoce a nadie, que el mundo al revés, que "fíjate, ¡tieso!, y eso que no ha pagado una".