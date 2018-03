Perdiendo los papeles

Cuando estalló el escándalo de la operación Nazarí y la policía detuvo al alcalde de Granada, a su concejala de Urbanismo y a varios técnicos municipales, nos dimos cuenta de que era un caso claro de lo que popularmente se define como el zorro cuidando a las gallinas. Por eso la mayoría de esta ciudad apoyamos en ese momento el cambio de alcalde para poner fin a los 13 nefastos años del PP.

El primer compromiso del nuevo regidor fue investigar lo que había ocurrido. Sin embargo, casi dos años después nos encontramos con que una vez en el Gobierno han perdido los papeles, casi literalmente. Y es que la jueza del caso lleva esperando meses la documentación requerida al Ayuntamiento e incluso solicita el nombre del responsable de aportar esta información por si ha cometido algún delito con este retraso. Espero que no se escondan detrás de ningún funcionario o funcionaria municipal, porque evidentemente la responsabilidad es política y por tanto quien tendrá que responder de este retraso inexplicable es el alcalde que está incumpliendo reiteradamente sus promesas contra la corrupción.

No sé si hemos cambiado a un zorro por otro, pero no sólo les está costando colaborar con la justicia, sino que no han sido capaces de destapar nada más de la corrupción que asoló a nuestro Ayuntamiento, y además les cuesta horrores llevar a los juzgados las actuaciones sospechosas que se van conociendo por otras vías, como los casos de corrupción en TG7 o en Emucesa, que están siendo investigadas por la judicatura granadina gracias a Marta Gutiérrez de 'Vamos, Granada'.

La sensación que nos queda de todo esto es que en Granada reina la ley del silencio y, si esto fuera Sicilia, diríamos que la omertá se sigue a rajatabla. Es evidente que unos y otros llevan décadas tapándose las vergüenzas, pero lo peor de todo es que quizás este retraso injustificable pretende influir en los tiempos judiciales y con ello afectar a la decisión de Mariano Rajoy respecto a si Sebastián Pérez debe ser o no candidato a la alcaldía. Veremos quiénes son los políticos que pescan en río revuelto, pues la carnaza la ponemos quienes con nuestros impuestos estamos pagando la ruina y el saqueo del Ayuntamiento.

Nota sobre el 8 de marzo: las mujeres con las que me relaciono y las organizaciones que las representan nos han pedido a los hombres que las apoyemos en esta primera huelga general feminista internacional. Por eso pido que los hombres hagamos todos los esfuerzos necesarios para que las mujeres puedan participar en esta huelga histórica en la que ellas son las protagonistas.