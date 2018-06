Basta pasear por Granada para constatar que tenemos una ciudad invadida por las pintadas urbanas. Son, sin duda alguna, una forma de expresión ciudadana, pero no siempre se realizan en los lugares adecuados. No es igual plasmar el malestar en un muro de una obra, que en fachadas de edificios protegidos, incluidos algunos BIC. Sí a la libertad de expresión, pero no al daño intencionado al patrimonio.