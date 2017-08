Populistas ellos

Está claro que el decano del Colegio de Abogados de Sevilla debe de estar bastante aburrido en estos días de calor estival, cuando ha decidido volver a la carga con la reclamación de las Secciones de lo Penal del TSJA para Sevilla y Málaga, en el convencimiento de que conseguirán su propósito, más pronto que tarde, de desmembrar un Tribunal cuya sede está en la única capital judicial de Andalucía, Granada.

Esto es como pedir un Tribunal Supremo en la puerta de su casa porque el de Madrid le pilla un poco lejos…, pero para este decano y sus colegiados es una justa petición, porque Sevilla y los sevillanos todo lo merecen, incluido un Tribunal Superior en Triana o en el Tardón, a costa de lo que sea, como saltarse el Estatuto de Autonomía y la legalidad que haga falta.

Y es que la voracidad sevillana no tiene límites, y por si el agravio a Granada hubiera sido ya poco en todos los ámbitos a lo largo de 40 años, siguen metiendo el dedo en la llaga, llamando manipuladores burdos, localistas y populistas granadinos a quienes defendemos que la única institución que no nos ha usurpado el centralismo sevillano, no sea finalmente desmembrada al gusto de béticos y con el beneplácito de boquerones.

Y esto no es asunto reductible a un informe de magistrados que votaron para que se produjera esa ruptura de la unidad judicial del alto tribunal andaluz -probablemente porque muchos de ellos querían jubilarse yendo al trabajo andando, sin llegar a advertir las consecuencias jurídicas y políticas de su decisión-, esto es cuestión de todos, granadinos, que no debemos ni podemos permitir semejante despiece, y también de los andaluces, que deben respetar el reparto institucional existente, en el que la capital judicial de Andalucía es Granada. El argumento de acercar la justicia al ciudadano no me vale en unas secciones que sólo conocen de apelaciones, que, por cierto, se presentan de manera telemática. Y ¿dónde está el absurdo de que en Granada se resuelvan todas las apelaciones de Andalucía? Nada más absurdo que su argumento. Es que para eso existen las distintas instancias judiciales, y las sedes de los TSJ suelen ser únicas y no divididas, como en Andalucía, por mor del protagonismo absoluto de la pseudo metrópoli sevillana.

Tampoco me vale el argumento territorial de que Andalucía es demasiado grande… para eso también tengo respuesta, y es que sí, que lleva rezón, y que precisamente porque Sevilla ha demostrado su inoperancia e ineficacia al gestionar un territorio como Portugal, por eso no debía de ser una sola comunidad autónoma.

Y ahora, para evitar el definitivo despiece del único símbolo que nos queda de un pasado prestigioso, es el momento de reclamar la vuelta de las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social desconcentradas que se llevaron a Sevilla y Málaga de modo temporal, incumpliendo aún más el deseado e inexistente reparto territorial equilibrado, político, judicial y administrativo.

¿Quién ha demostrado pues ser localista y populista durante cuatro décadas? Los hechos cantan… populistas ellos… pero estos paletos ya no nos callamos…