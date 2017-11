Puigdeclown y los golpistas tienen fans

Va el juez Pablo Llanera e impone una fianza de 150.000 euros que le permitió eludir la prisión provisional a Forcadell. No Puedo, No Puedo, monumento viviente a Chiquito que un día da un pasito y otro lo desanda ante el juez para después volver a darlo, refrendó el asalto a la Constitución y al Estatut, desoyó los informes de los letrados y permitió que se pisoteara a la oposición. Tan audible ha sido el suspiro de alivio del PP que Albiol se vio obligado a puntualizar que "esto no significa que se vayan a ir de rositas". Ya veremos.

Va el ministro del Interior y dice que la actuación de los Mossos durante la huelga fue "proporcionada" porque "no era el día para caer en provocaciones"; y defiende la separación de poderes a la vez que desea que el magistrado tenga en cuenta "el contexto" y "el entorno". Se pudo ver este contexto el sábado: miles de manifestantes apoyando a los golpistas y el fugado Puigdeclown, que envió un vídeo desde Bruselas.

Va el ministro Dastis y dice que el objetivo de la reforma constitucional es "posibilitar" que todos los territorios estén "más cómodos" en España. Hum… Huele a estrategia 21-D y a comprarle a Sánchez lo de la reforma constitucional para "buscarle acomodo a Cataluña en España". Si hasta Sánchez ha repetido una y otra vez que Cataluña tiene el más alto nivel de autogobierno, ¿en qué consiste este acomodo? La propuesta federal deja indiferentes a los burgueses que utilizan el catalanismo para obtener más pasta y ahondar la diferencia entre regiones, y nada significa para los de ERC y los populistas para los que federal es una palabra indisolublemente unida a república.

Lo del acomodo suena a mimos de niño malcriado. Suena a los casos reales de unos padres que se sentaban por turno en el retrete para que la niña no sintiera fía la tapa y de una abuela que exclamaba indignada, señalando los ojos de su nieta fijos en la punta de su nariz: "¡Mira que decir que la niña bizquea!". Suena al primo gordo de Harry Potter. Suena al insoportable niño millonario de Capitanes intrépidos antes de caerse del barco y ser recogido por los rudos pescadores. ¿Acomodo? Mejor, volviendo a la novela de Kipling y la película de Fleming, un capitán Lionel Barrymore y un marinero Spencer Tracy que enseñen respeto a la Constitución, responsabilidad democrática y solidaridad interregional a estos seguidores de golpistas, embusteros y payasos.