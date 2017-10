Rajoy aplica el 154

Rajoy anunció el viernes el cese de los miembros del Gobierno catalán y la disolución del Parlament, pero no la intervención de TV3 ni el relevo del jefe de los mossos por un cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo hizo con un discurso en el que no amenazó con detenciones y empleó un tono tan suavón, tan suavón, que hubo quien llegó a pensar que, en vez del artículo 155, aplicaba el 154, un grado menos. Pero la realidad es terca: los impulsores del independentismo, habilísimos en su táctica de comunicación, preparan la resistencia y habrá momentos en que se visualizará la represión. La decisión provocó en algunos sectores el espejismo de que el problema ha acabado, cuando estamos en el principio del principio. Si sólo se opta por la fuerza de la ley, y no se plantean soluciones políticas, la suspensión temporal de la autonomía y la celebración de elecciones en diciembre, boicoteables de mil maneras, no harán posible la paz ni el encaje de Cataluña en España.

Es improbable que los creadores del problema lo resuelvan de repente. Los grandes partidos entregaron Cataluña al nacionalismo durante 40 años en una especie de reparto territorial que permitió a cada cual gobernar a ambos lados del Ebro, cuando no financiarse o enriquecer a parte de sus élites. El PP no ha querido entender jamás la realidad catalana, de ahí su insignificante presencia en la comunidad, su propensión a tensar la cuerda para obtener votos en el resto del país y el hecho de que, con Rajoy, los segregacionistas se hayan cuadruplicado. Y el PSOE, otrora hegemónico en Barcelona y su cinturón industrial, se arruinó al regalar los votos de cientos de miles de Sánchez, López y García al PSC, muchos de cuyos dirigentes de apellidos marcadamente catalanes compadrearon con el nacionalismo o pasaron a engrosar sus filas. Si a ese escenario se le suma la confusa estrategia de Podemos denunciada por Carolina Bescansa, que le hace aparecer ante parte de la opinión pública como un partido sin un plan definido para el conjunto de España, la ecuación es clara. El independentismo crecerá, el PP engordará en las próximas generales, quizá adelantadas, y la izquierda se hundirá. Y con ello cualquier posibilidad de regenerar una nación en la que las noticias sobre la corrupción en Cataluña y el resto del Estado emigran de los informativos y la precariedad laboral se multiplica. Perderán millones de españoles y ganarán los campeones de los dos nacionalismos.