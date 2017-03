Rearbitrar no debe hacerse a capricho

Precedente inquietante el que ha abierto la FIFA con su sanción a Messi. El gran sanedrín del fútbol ha caído en algo que siempre vio como algo en lo que jamás se podía caer, en rearbitrar un partido. Es lo que ha hecho con ese póquer de partidos que el gran genio del fútbol habrá de dejar de jugar con su país. Un país, además, que tiene en el aire su participación en algo a lo que nunca debe dejar de asistir, un Mundial.

Pero lo que se juega Argentina es secundario en comparación con el hecho de que se sancione lo que no figura en el acta. A Messi, gracias a las tecnologías en boga lo cogieron con el carrito de los helados, pero eso no solía ser motivo de sanción. Los expertos en el lenguaje de sordos interpretaron que lo que le dijo al auxiliar vigilante de línea era un insulto y le han aplicado un Reglamento disciplinario que suele aplicarse sólo y exclusivamente ateniéndose al acta arbitral.

Dicho lo cual he de dejar constancia de que no me parecería mal si se aplicase siempre y no de forma caprichosa ni a petición de parte. Y es que si el capricho no es bueno, tampoco lo es estar al pairo de la interesada denuncia de alguien. Rearbitrar sería provechoso si se hiciera con un mínimo de objetividad y no cuando a alguien se le ocurra. Rearbitrar siempre estuvo mal visto por la autoridad futbolística, que siempre prefirió dejar todo ese apartado a juicio del árbitro.

No sé si con esta sanción a Messi persigue un efecto ejemplarizante por el calado que está teniendo a nivel universal, pero hemos de reconocer que la medida ha sido sorprendente. De ahora en adelante ya no cabrá mirar hacia otra parte cuando el vídeo muestre algo que no aparece en el acta que levanta el árbitro. Si hay que rearbitrar que se rearbitre, pero no a cuentagotas, sino cada vez que alguien haga lo mismo que hizo Messi para que todos sean Messi cuando sea menester.