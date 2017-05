Recuperación por inerciaPaciencia aeroportuaria

La respuesta a la pregunta de si Granada ha hecho algo para salir de la crisis es rotunda: no. El último informe de coyuntura económica de Caja Rural de Granada deja claro que si el paro baja, el empleo sube y la producción también acelera el ritmo no es por méritos propios, sino por la inercia de la recuperación nacional y un sector turístico que está superando todas las expectativas. Pero, ¿qué pasará si se acaba el turismo de prestado? Mientras Granada no se prepare para virar hacia otros sectores, la economía seguirá mostrándose extremadamente débil ante cualquier vaivén.

HA costado, pero finalmente el aeropuerto está viendo el resultado del trabajo 'oculto' que ha realizado junto a las instituciones en el último año. El Federico García Lorca, ya con EasyJet como compañía internacional de referencia, está recuperando por fin el brillo.