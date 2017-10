Reforma para todos

Hoy es el último día de Puigdemont para aclarar el sí pero no del martes pasado, si no, definitivamente se activará el artículo de la CE más invocado en los últimos tiempos.

Pero también es un día más en el que, mientras dos millones de españoles chantajean a los 45 millones restantes, muchos nos sentimos ciudadanos de segunda, de territorios que a nadie importan. En Granada palpamos el abandono de las Administraciones.

Los políticos sólo miran a Cataluña. Todos están todos dispuestos a reformar la CE exclusivamente para contentar a los separatistas y sus dirigentes, muchos de los cuales se encuentran ya a medio camino entre la sedición y la rebelión. Son delincuentes porque han cometido actos delictivos, sin embargo son tratados con paños calientes. Reformar la CE no es el camino para meter en vereda a quienes gozan de toda la autonomía posible cuando lo que quieren es la independencia. Vengo denunciando esto desde hace años; Y nadie quiere verlo, prefieren engañarse creyendo que la reforma constitucional acabará con el problema secesionista.

Pero hoy es también el día de los olvidados, de quienes no delinquimos para chantajear al Estado, de quienes no importamos ni a Madrid, ni -en nuestro caso- a Sevilla, de los ciudadanos de segunda, cuyo voto vale menos que el de catalanes o vascos; y es que parece que mientras más normas transgredas en este Estado más prebendas consigues. Porque lo importante no es tener sentido de Estado, de unidad, de progreso social y económico conjunto, lo importante es asfixiar, y si hay que delinquir para conseguir objetivos personales a costa de fracturas sociales, no importa.

Ahora que todos los partidos han convenido reformar la CE para contentar a delincuentes y chantajistas y que el Estado federal se ha convertido en la panacea, en este territorio histórico también queremos un Estado federal, porque no somos ciudadanos de segunda, ni seremos federados de segunda ¿O es que Cataluña es más que Granada y su región?

Que tomen nota Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, que si abren el melón del Estado federal, que no se piensen que van a poder hacerlo a la medida del PDeCAT, ERC o la CUP, que según la CE todos somos iguales ante la Ley, y deberá haber Estado federal paritario para todos aquellos territorios que lo soliciten. Reforma, si, pero para todos por igual.