¿Reivindicación o suciedad?

Hay veces que para realizar una queja o una reivindicación no se utilizan los métodos correctos. Un claro ejemplo de ello es esta imagen, en la que, pese a que se exige algo tan justo y necesario como es la educación pública, las formas de realizarlo hacen que la causa pierda toda su nobleza. Haber realizado esta pintada en una pared lo único que hace es ensuciar la ciudad durante un tiempo, hasta que finalmente sea borrada. Para reivindicar, no es necesario ensuciar. Al fin y al cabo, hasta la causa más justa pierde su fuerza cuando no se defiende de la forma adecuada.